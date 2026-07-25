В Ростове-на-Дону в районах, пострадавших после атаки ВСУ, ввели ЧС

В пострадавших районах введен режим чрезвычайной ситуации. Сформирован оперативный штаб, специалисты которого проводят подомовой обход для фиксации ущерба и приема обращений от граждан на получение компенсаций. Коммунальным службам поручено оперативно восстановить подачу ресурсов в жилой сектор и очистить территории от последствий ЧП.