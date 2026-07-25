В Ростове-на-Дону в районах, пострадавших после атаки ВСУ, ввели ЧС

В Ростове-на-Дону в Советском и Железнодорожном районах развернуты восстановительные работы после масштабного ночного налета беспилотников. Как сообщил глава администрации города Александр Скрябин, все очаги возгораний, спровоцированные атакой, потушены.
Падение обломков дронов привело к повреждению ряда объектов: двух частных домов, многоэтажек, строящихся высоток, складских помещений и коммерческих точек. Кроме того, выведено из строя 19 единиц спецтехники, задействованной в вывозе мусора.
В пострадавших районах введен режим чрезвычайной ситуации. Сформирован оперативный штаб, специалисты которого проводят подомовой обход для фиксации ущерба и приема обращений от граждан на получение компенсаций. Коммунальным службам поручено оперативно восстановить подачу ресурсов в жилой сектор и очистить территории от последствий ЧП.
Напомним, в результате ночного удара БПЛА по региону пострадали пять человек, им оказывается вся необходимая помощь.