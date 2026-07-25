В Липецке состоялась выставка изделий ремесленников из разных регионов

Продукцию мастеров из разных регионов России представили на выставке «Липецкие ремесла», которая проходила с 17 по 19 июля в Липецке. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Липецкой области.
Свою продукцию представили мастера в направлениях авторской и традиционной керамики, кузнечного дела, текстиля, вязания, кружевоплетения и ювелирного искусства. Также участниками выставки стали сыровары. Особой популярностью у посетителей пользовались интерактивные зоны и мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать свои силы в народных ремеслах. Ярмарка ремесленников стала частью масштабной праздничной программы в честь 323-летия Липецка. Она также включала исторические реконструкции, выступления творческих коллективов и музыкальный фестиваль на Комсомольском пруду.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.