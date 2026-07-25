В Липецке состоялась выставка изделий ремесленников из разных регионов

Свою продукцию представили мастера в направлениях авторской и традиционной керамики, кузнечного дела, текстиля, вязания, кружевоплетения и ювелирного искусства. Также участниками выставки стали сыровары. Особой популярностью у посетителей пользовались интерактивные зоны и мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать свои силы в народных ремеслах. Ярмарка ремесленников стала частью масштабной праздничной программы в честь 323-летия Липецка. Она также включала исторические реконструкции, выступления творческих коллективов и музыкальный фестиваль на Комсомольском пруду.