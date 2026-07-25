Концерты, мастер-классы и выставки. Программа Дня ВМФ-2026 в Севастополе

Военно-морскому флоту России в 2026 году исполняется 330 лет. День ВМФ в нашей стране ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. На этот раз он приходится на 26 июля. Масштабного военно-морского парада в Севастополе не планируется, но праздник все равно отметят. Подробная программа мероприятия, рассчитанная на несколько дней — в нашем материале.