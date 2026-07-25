Концерты, мастер-классы и выставки. Программа Дня ВМФ-2026 в Севастополе

Военно-морскому флоту России в 2026 году исполняется 330 лет. День ВМФ в нашей стране ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. На этот раз он приходится на 26 июля. Масштабного военно-морского парада в Севастополе не планируется, но праздник все равно отметят. Подробная программа мероприятия, рассчитанная на несколько дней — в нашем материале.
25 июля: история флота в книгах и в живописи.
В 15:00 — исторический час «Морская слава России». Участников ждет рассказ об истории военно-морского флота России, о знаменитых флотоводцах и их доблестных победах. А на книжной выставке «Под Андреевским флагом» будут представлены издания, посвященные Российскому флоту, героическим кораблям, великим адмиралам. Место проведения — Библиотека-филиал № 4. Библиотека романтики и путешествий (ул. Генерала Хрюкина, 10).
В 17:00 — выставка «Море». Будут представлены работы РОО «Творческий союз художников Севастополя», посвященные Дню Военно-Морского Флота. Место проведения: Севастопольский центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25).
26 июля: концертная программа, тематическая игра и выставка моделей судов.
В 11:00 — тематический экскурс «Романтика и будни морских профессий» в рамках проекта «По страницам истории». Сотрудники музея Дворца культуры рыбаков представят уникальные документы: альбомы, подшивки газеты «Труженик моря» разных лет, материалы по истории развития Камышовой бухты. Место проведения: Дворец культуры рыбаков (ул. П. Корчагина, 1).
В 13:00 состоится час истории «Морская слава России: вехи истории Черноморского флота». Мероприятие посвящено ключевым событиям и героям, связанным с историей российского флота на Черном море. Место проведения: Библиотека-филиал № 17 им. А. Грина (ул. Челюскинцев, 26).
Также в 13:00 пройдет мастер-класс «Морской праздник». Под руководством Надежды Альховцевой участники нарисуют акриловыми красками парусники русского флота (мероприятие платное). Место проведения: ЦГБ им. Л. Н. Толстого, (ул. Ленина, 51).
В 14:00 состоится игра «Адмиралами не рождаются». Это пять тематических туров, посвященных истории флота и адмиралам Черноморского Флота Российской Федерации. Место проведения: ЦГБ им. Л. Н. Толстого, (ул. Ленина, 51).
Также в 14:00 — час истории «Военно-морской флот: вчера, сегодня, завтра». Это будет рассказ об истории флота России от создания до современных дней, о подвигах великих флотоводцев. В заключение мероприятия гости смогут проверить свои знания в познавательной викторине.
В 15:00 — открытие выставки моделей судов «Гордость и слава России». На выставке будут представлены модели судов, созданные юными участниками Студии судомоделирования «Корабелы Севастополя», «Флот на столе» и студии стендового моделизма «Бастион» МКЦ «Бухта Казачья». Место проведения: библиотека-филиал № 6 Центр семейного чтения и досуга (ул. Пролетарская, 38).
В 16:00 — литературно-музыкальный праздник «Споемте, друзья, ведь завтра в поход». В программе — литературный обзор «День Военно-Морского флота», выступление вокального ансамбля «Ладушки» детско-юношеского клуба «Бригантина» с песнями о флоте; караоке песен о море, о флоте с участниками вечера. Место проведения: библиотека-филиал № 16, (г. Инкерман, ул. Раенко, 8).
В 18:00 — концертная программа «Экипаж-одна семья». Концерт Народного ВИА «Таймер» погрузит зрителей в атмосферу морского братства, отваги и бескрайней стихии через известные песни о море, дружбе и верности призванию. Музыкальный вечер станет гимном всем, кто связал жизнь с флотом, объединив в зале ветеранов, действующих моряков и их семьи в едином порыве гордости, памяти и праздничного единения. Место проведения — Дворец культуры «Севастопольский» (п. Сахарная головка, ул. Тимирязева, д. 23).
Познавательно для взрослых, весело для детей: мероприятия ко Дню ВМФ
27 июля:
В 10:45 — информационно-познавательная программа «Гордость флота — гордость России». Программа посвящена истории Военно-Морского флота России, выдающимся морским победам и подвигам российских моряков. Участники познакомятся с историей флота, узнают о знаменитых адмиралах, кораблях и значимых событиях, связанных с защитой морских рубежей страны. Место проведения: МКЦ «Бухта Казачья» (ул. Казачья, 47).
28 июля:
В 12:00 — конкурсно-развлекательная программа «Поднять паруса». Игровая развлекательная программа для детей, в рамках которой юных участников ожидает:
- конкурс рисунков «На страже морских рубежей»;
- тематические подвижные игры;
- викторина.
Место проведения: Дом культуры с. Вишневое (ул. Подгорная, 2а).