Город Саки в Крыму полностью обесточен

«На территории города Саки продолжает действовать режим ограничения электропотребления. Для проведения аварийно-восстановительных город полностью отключен от электроснабжения», -написала она в МАКС.
Мэр также добавила, что при отсутствии электроэнергии действует ранее утвержденный график подачи водоснабжения.
При этом общественный транспорт вышел на городские маршруты, а Сакская районная больница работает в штатном режиме.
Ранее глава администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город и три прибрежных поселка остались без света и воды.
Утром 25 июля в «Крымэнерго» сообщили, что в ночь на субботу ВСУ атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в ряде регионов, в частности на северо-западе полуострова, нет света.