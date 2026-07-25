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Город Саки в Крыму полностью обесточен

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В субботу в городе Саки в Крыму полностью отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

Источник: РИА "Новости"

«На территории города Саки продолжает действовать режим ограничения электропотребления. Для проведения аварийно-восстановительных город полностью отключен от электроснабжения», -написала она в МАКС.

Мэр также добавила, что при отсутствии электроэнергии действует ранее утвержденный график подачи водоснабжения.

При этом общественный транспорт вышел на городские маршруты, а Сакская районная больница работает в штатном режиме.

Ранее глава администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город и три прибрежных поселка остались без света и воды.

Утром 25 июля в «Крымэнерго» сообщили, что в ночь на субботу ВСУ атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в ряде регионов, в частности на северо-западе полуострова, нет света.

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