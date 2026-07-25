Нижегородцев приглашают стать экспертами в клубе «Профразвитие»

Нижегородцы могут присоединиться к экспертному клубу проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники помогают молодым людям выбирать профессию и готовиться к выходу на рынок труда. Об этом рассказали в АНО «Россия — страна возможностей».
Подать заявку на конкурсный отбор можно до 3 августа на цифровой платформе проекта. К участию приглашают лекторов, преподавателей, карьерных консультантов, тренеров и практикующих специалистов. Главное — иметь опыт работы с молодежью и компетенции в сфере профессионального или личностного развития. Чтобы пройти отбор, нужно заполнить анкету, предоставить материалы, подтверждающие квалификацию, и пройти онлайн-собеседование.
Прошедшие отбор специалисты поучаствуют в очном образовательном модуле с 18 по 20 августа в Мастерской управления «Сенеж» в рамках Летней конференции «Профразвития». Участники разработают собственные образовательные продукты, обменяются опытом и подготовятся к работе с молодежью. В течение года они будут проводить консультации, лекции, мастер-классы и карьерные интенсивы.
Напомним, в Нижегородской области открыли дом Чкалова после реставрации.