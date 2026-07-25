Нижегородцев приглашают стать экспертами в клубе «Профразвитие»

Подать заявку на конкурсный отбор можно до 3 августа на цифровой платформе проекта. К участию приглашают лекторов, преподавателей, карьерных консультантов, тренеров и практикующих специалистов. Главное — иметь опыт работы с молодежью и компетенции в сфере профессионального или личностного развития. Чтобы пройти отбор, нужно заполнить анкету, предоставить материалы, подтверждающие квалификацию, и пройти онлайн-собеседование.