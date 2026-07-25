Глава Следкома РФ заинтересовался происшествием с туристами на Ергаках

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с попаданием молнии в туристов на Ергаках в Красноярском крае.
Инцидент произошел во время похода туристической группы, состоящей из порядка 50 человек. В момент удара люди упали на землю. По словам участников похода, у одного мужчины зафиксировали перелом ноги, еще один турист получил ожоги рук и ног.
«В эфире новостного выпуска на федеральном телеканале обсуждались происшествия с гражданами в результате ненадлежащей организации и оказания туристических услуг. Так, в Красноярском крае один из участников похода получил травмы в результате удара молнии. При этом сообщается, что организаторы и гиды не отменили мероприятие, несмотря на непогоду, а сопровождающий группу отсутствовал в реестре инструкторов-проводников», — сообщают в Следкоме.
Уголовное дело уже возбудили по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).