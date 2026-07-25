Екатеринбург празднует 300-летие камнерезного дела на Урале

Именно Екатеринбург является столицей камнерезного искусства России, а термин «русская огранка» имеет официально признанный международный статус. О выдающемся значении уральского камнерезного искусства говорит хотя бы то, что кремлевские рубиновые звезды — плод работы местных мастеров.
В связи с юбилеем на протяжении двух дней, 25 и 26 июля, на площадках Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Центра истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского, Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, Музея истории Екатеринбурга и магазина сувениров из природных камней «Минерал-Шоу» в рамках фестиваля камня «Грани» проходят выставки произведений камнерезного искусства, лекции, экскурсии и мастер-классы.
В Центре истории камнерезного дела представлены работы ведущих российских мастеров, в их числе Владимира Силина, екатеринбургского «виртуоза кварца и властелина работы с крупными формами», как представили его на открытии выставки. Наиболее известное произведение мастера — гигантский цитрин весом 11 тысяч карат, насчитывающий свыше 800 граней. В выставке участвуют и шедевры огранщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, сочетающие филигранную математическую точность обработки материала и художественное совершенство.
Экспозиция в Музее истории Екатеринбурга повествует о хронологии камнерезного дела на Урале, начиная с приглашенного в Екатеринбург Василием Татищевым шведского гранильщика Христана Рефа и Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, главного камнерезного предприятия страны, до прославленного завода «Русские самоцветы», созданного по указу Николая II и дейстующего до сих пор в формате ювелирного дома.
Открывая экспозицию, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев обратился к администрации и думе Екатеринбурга с предложением учредить День камнерезного дела и отмечать его 26 июля. Директор Центра истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского Никита Корытин, в свою очередь, сообщил, что по окончании фестиваля коллаборация екатеринбургских музеев приступит к формированию постоянно действующей экспозиции об истории и достижениях екатеринбургских ювелиров камнерезного искусства.