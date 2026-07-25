Екатеринбург празднует 300-летие камнерезного дела на Урале

В Центре истории камнерезного дела представлены работы ведущих российских мастеров, в их числе Владимира Силина, екатеринбургского «виртуоза кварца и властелина работы с крупными формами», как представили его на открытии выставки. Наиболее известное произведение мастера — гигантский цитрин весом 11 тысяч карат, насчитывающий свыше 800 граней. В выставке участвуют и шедевры огранщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, сочетающие филигранную математическую точность обработки материала и художественное совершенство.