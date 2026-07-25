В Воронежской области усилят работу по трудоустройству участников СВО

Развитие системы поддержки граждан, которые возвращаются с фронта, обсудили на заседании межведомственной комиссии при правительстве региона. Речь шла об открытии отделений фонда «Защитники Отечества» в муниципалитетах, новых направлениях его работы и мерах по поиску рабочих мест для бывших бойцов СВО.
Руководитель воронежского филиала «Защитников Отечества» Елена Коровкина отметила, что в круг подопечных добавились военнослужащие, оставшиеся в ВС после тяжелых ранений (например в качестве сотрудников военкоматов), и ветераны, получившие инвалидность в боях на территории приграничных регионов России. За счет средств госфонда закупают технические средства реабилитации, не включенные в федеральный перечень, или добавляют нужную сумму для покупки ТСР из этого перечня по электронным сертификатам. Кроме того, деньги идут на создание элементов доступной среды в квартирах инвалидов, организацию занятий по адаптивной физкультуре и патриотических мероприятий.
В начале 2027 года допотделения фонда откроют в Воронеже, Россоши и Борисоглебске, что позволит обрабатывать заявки участников спецоперации и их родных в формате одного окна. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов поставил задачу, чтобы хотя бы один такой офис заработал до плановой даты.
Адаптацию ветеранов в обществе ведут и специалисты службы занятости. По словам главы регионального минтруда Майи Мандрыкиной, в 36 кадровых центрах с прошлого года действуют клубы «Все СВОи». Консультанты службы постоянно работают на базе фонда «Защитники Отечества», отделений МФЦ и в центре «Мой бизнес». В перспективе будет создан специальный центр содействия трудоустройству участников СВО.
Более половины бывших бойцов уже нашли работу — либо вернулись на старое место, либо подыскали новое. Остальные состоят на учете в службе занятости либо находятся на лечении и реабилитации. Специалисты кадровых центров Воронежской области взаимодействуют с 2,5 тысячи компаний и организаций, которые сохраняют места за теми, кто ушел от них на спецоперацию. Работодателей ориентируют на то, что вернувшимся с фронта людям нужно создавать условия для повышения, подчеркнула Мандрыкина.
На крупные предприятия в АПК, промышленной сфере, энергетике и других отраслях уже наняли свыше 1800 участников СВО. Более 400 граждан после демобилизации устроили на работу впервые, 60 помогли запустить малый бизнес за счет средств соцконтракта, еще столько же человек обучили профессии. Нарастает интерес ветеранов к работе в удаленном формате.
С 1 сентября в регионе вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для участников спецоперации, по нему будет зарезервировано около 3700 вакансий. За предприятиями, на которые ложится такая обязанность, будут следить специалисты минтруда и налоговой инспекции.
Кроме того, ветеранам устраивают поездки для профориентации и встреч с возможными работодателями. Дмитрий Маслов поручил министерству расширить список предприятий, которые принимают такие туры.