В Воронежской области усилят работу по трудоустройству участников СВО

Руководитель воронежского филиала «Защитников Отечества» Елена Коровкина отметила, что в круг подопечных добавились военнослужащие, оставшиеся в ВС после тяжелых ранений (например в качестве сотрудников военкоматов), и ветераны, получившие инвалидность в боях на территории приграничных регионов России. За счет средств госфонда закупают технические средства реабилитации, не включенные в федеральный перечень, или добавляют нужную сумму для покупки ТСР из этого перечня по электронным сертификатам. Кроме того, деньги идут на создание элементов доступной среды в квартирах инвалидов, организацию занятий по адаптивной физкультуре и патриотических мероприятий.