Водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и влетел в дерево под Волгоградом

Авария случилась около 07:15 на 24-м километре трассы «Михайловка — Даниловка — Котово». 36-летний водитель грузовика по какой-то причине потерял контроль над машиной. «КАМАЗ» съехал на обочину, а затем налетел на дерево, стоявшее рядом с дорогой.