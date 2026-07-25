В Краснодарском крае с начала года отдохнули более 7,3 миллиона туристов

«Этим летом средний уровень бронирования превышает 60 процентов, причем этот показатель практически одинаков как на морских, так и на предгорных курортах. А в Анапе отели и санатории сейчас загружены на 73 процента. Гостей принимают около 11 тысяч гостиниц, отелей, санаториев и гостевых домов. В том числе почти 300 объектов по системе “все включено”», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.