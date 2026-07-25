В Краснодарском крае с начала года отдохнули более 7,3 миллиона туристов

Свыше 7,3 млн туристов отдохнули в Краснодарском крае с начала года. Развитие туристической отрасли отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
«Этим летом средний уровень бронирования превышает 60 процентов, причем этот показатель практически одинаков как на морских, так и на предгорных курортах. А в Анапе отели и санатории сейчас загружены на 73 процента. Гостей принимают около 11 тысяч гостиниц, отелей, санаториев и гостевых домов. В том числе почти 300 объектов по системе “все включено”», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.
Этим летом в Краснодарском крае организован отдых на более чем 500 пляжах общей протяженностью свыше 115 км. Также гостям доступно более 780 объектов турпоказа. Туристы могут посетить сыроварни, пасеки, улиточные и устричные фермы, чайные плантации и форелевые хозяйства. Кроме того, около 35 виноделен приглашают на экскурсии. Для любителей активного отдыха создано больше 350 туристских и 300 экскурсионных маршрутов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.