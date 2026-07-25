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Волгоградские следователи 25 июля отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия.

Сегодня, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия РФ. 313 лет назад император Пётр I подписал Указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского». Тем самым было положено начало истории российских органов следствия.

Сотрудники этой службы и по сей день продолжают выполнять ответственную миссию по защите прав граждан и обеспечению законности и справедливости. Они расследуют наиболее сложные и общественно опасные преступления, стоят на защите интересов государства и общества. Неизменными остаются главные принципы органов следствия — профессионализм, объективность, независимость и ответственность.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет следователей, работающих в органах МВД, СК и ФСБ, с профессиональным праздником и желает офицерам успехов в раскрытии сложных дел и крепкого семейного тыла!