Волгоградские следователи 25 июля отмечают профессиональный праздник

Сотрудники этой службы и по сей день продолжают выполнять ответственную миссию по защите прав граждан и обеспечению законности и справедливости. Они расследуют наиболее сложные и общественно опасные преступления, стоят на защите интересов государства и общества. Неизменными остаются главные принципы органов следствия — профессионализм, объективность, независимость и ответственность.