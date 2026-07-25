В семейном МФЦ Севастополя состоялось практическое занятие для подростков

Практическое занятие «Я и мои навыки. Раскрываем потенциал» для подростков от 14 до 18 лет прошло в семейном МФЦ Севастополя в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города.
Специалисты подготовили для ребят интерактивную программу, направленную на формирование навыков, востребованных на современном рынке труда. В ходе встречи подросткам помогли разобраться в ценности профессиональных и личностных качеств, а также определить компетенции, наиболее актуальные именно для них.
«Ключевым итогом встречи стало создание персонального трекера развития. Каждый подросток самостоятельно оформил его на стикере и забрал с собой. Теперь у них есть простой и наглядный инструмент, чтобы фиксировать свои достижения, ставить новые цели и отслеживать прогресс. Многие отметили, что такой формат помог им увидеть свой потенциал не как абстрактное понятие, а как конкретный набор шагов, которые можно сделать уже сейчас», — подчеркнула специалист по работе с семьей семейного МФЦ Милана Ноева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.