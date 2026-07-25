В семейном МФЦ Севастополя состоялось практическое занятие для подростков

«Ключевым итогом встречи стало создание персонального трекера развития. Каждый подросток самостоятельно оформил его на стикере и забрал с собой. Теперь у них есть простой и наглядный инструмент, чтобы фиксировать свои достижения, ставить новые цели и отслеживать прогресс. Многие отметили, что такой формат помог им увидеть свой потенциал не как абстрактное понятие, а как конкретный набор шагов, которые можно сделать уже сейчас», — подчеркнула специалист по работе с семьей семейного МФЦ Милана Ноева.