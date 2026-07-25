Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с октября повышают тарифы на перевозку пассажиров и грузов

Индексация составит от 8,5% до 9,2%

Источник: Клопс.ru

В России с 1 октября планируется повысить тарифы на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Как сказано в документе, Федеральной антимонопольной службе поручено проиндексировать:

на 8,5% — тарифы на перевозку грузов и плату за пользование инфраструктурой железных дорог при грузоперевозках. Это повышение потом будет учитываться при следующих индексациях. на 9,2% — тарифы на использование инфраструктуры при перевозке пассажиров поездами дальнего следования, а также тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа там, где цены регулирует государство.

Министерство промышленности и торговли России прорабатывает возможность введения механизма утильсбора на железнодорожную технику.