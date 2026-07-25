В России с октября повышают тарифы на перевозку пассажиров и грузов

на 8,5% — тарифы на перевозку грузов и плату за пользование инфраструктурой железных дорог при грузоперевозках. Это повышение потом будет учитываться при следующих индексациях. на 9,2% — тарифы на использование инфраструктуры при перевозке пассажиров поездами дальнего следования, а также тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа там, где цены регулирует государство.