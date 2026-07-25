Волгоградцы могут пройти обследование в центрах здоровья

Центры здоровья же работают в Волгоградской области базе 14 медучреждений. Это поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 28 и 30, а также больницы № 11, 15 и 22 в Волгограде; больница имени Фишера и горбольница № 2 в Волжском; горбольница № 1 в Камышине и Михайловская ЦРБ.