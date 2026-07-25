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Волгоградцы могут пройти обследование в центрах здоровья

По информации облздрава, в первом полугодии 2026 года пройти в них обследование смогли 35 812 пациентов.

Центры здоровья же работают в Волгоградской области базе 14 медучреждений. Это поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 28 и 30, а также больницы № 11, 15 и 22 в Волгограде; больница имени Фишера и горбольница № 2 в Волжском; горбольница № 1 в Камышине и Михайловская ЦРБ.

По информации облздрава, в первом полугодии 2026 года пройти в них обследование смогли 35 812 пациентов — они были направлены туда после прохождения диспансеризации. Ещё 1 327 жителей региона обратились в центры самостоятельно.

У 32 тысяч обследованных были выявлены факторы риска развития хронических заболеваний. Они получили от специалистов индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья.

Ранее завотделением нейрохирургии № 2 ВОКБ Игорь Шошинов дал шесть простых советов для сохранения здоровья мозга.