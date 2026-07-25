На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в канале информационного центра в «Максе» в 12.15 мск.
Раннее движение на мосту перекрывалось ночью с 3.35 мск и было открыто в 5.06 мск.
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