Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временный запрет на продажу алкоголя сегодня введен в Шаранге

Сегодня отмечается 307-летие со дня основания поселка.

Временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции введен в рабочем поселке Шаранга с утра 25 июля до полуночи 26 июля. Сегодня проходит празднование (0+) 307-летия поселка и 97-летия Шарангского муниципального округа Нижегородской области, об этом сообщается в MAX-канале администрации округа.

Ограничение действуют строго в границах праздничной зоны:

улица Ленина — от дома 33 до пересечения с улицей Первомайской; улица Советская — от улицы Старыгина до улицы Победы; улица Свободы — от дома 1 до дома 17; улица Первомайская — от дома 39 до дома 47.

«Под запрет попадает весь алкоголь, включая пиво и напитки на его основе. Мера принята для обеспечения общественной безопасности во время торжеств», — отмечается в сообщении.

Ранее Городец отпраздновал День города (0+).