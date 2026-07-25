Временный запрет на продажу алкоголя сегодня введен в Шаранге

Временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции введен в рабочем поселке Шаранга с утра 25 июля до полуночи 26 июля. Сегодня проходит празднование (0+) 307-летия поселка и 97-летия Шарангского муниципального округа Нижегородской области, об этом сообщается в MAX-канале администрации округа.
Ограничение действуют строго в границах праздничной зоны:
улица Ленина — от дома 33 до пересечения с улицей Первомайской; улица Советская — от улицы Старыгина до улицы Победы; улица Свободы — от дома 1 до дома 17; улица Первомайская — от дома 39 до дома 47.
«Под запрет попадает весь алкоголь, включая пиво и напитки на его основе. Мера принята для обеспечения общественной безопасности во время торжеств», — отмечается в сообщении.
Ранее Городец отпраздновал День города (0+).