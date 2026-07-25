Временный запрет на продажу алкоголя сегодня введен в Шаранге

Временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции введен в рабочем поселке Шаранга с утра 25 июля до полуночи 26 июля. Сегодня проходит празднование (0+) 307-летия поселка и 97-летия Шарангского муниципального округа Нижегородской области, об этом сообщается в MAX-канале администрации округа.