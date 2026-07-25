На пляже «Мечта» в Калининграде запретили купаться

В администрации отмечают, что обследуют «каждый метр береговой черты на предмет незаконных выпусков, но их там никогда и не было и вряд ли им было откуда взяться». По мнению специалистов, превышение могло возникнуть из-за заливной воды, которая могла попасть в карьер во время штормовых ветров. Похожая ситуация возникла в 2025 году, когда купание запрещали на месяц.