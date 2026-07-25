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На пляже «Мечта» в Калининграде запретили купаться

В воде обнаружили превышения по ряду микробиологических показателей.

На пляже «Мечта» в Калининграде запретили купаться. Информацию об этом опубликовали на странице администрации города «ВКонтакте».

Летом мы регулярно заказываем в Роспотребнадзоре анализы воды со всех наших официальных пляжей. Перед началом купального сезона всё было в норме. Но в пробах от 20 июля санитарные врачи выявили на «Мечте» превышения по ряду микробиологических показателей, — сообщили в мэрии.

В администрации отмечают, что обследуют «каждый метр береговой черты на предмет незаконных выпусков, но их там никогда и не было и вряд ли им было откуда взяться». По мнению специалистов, превышение могло возникнуть из-за заливной воды, которая могла попасть в карьер во время штормовых ветров. Похожая ситуация возникла в 2025 году, когда купание запрещали на месяц.

«Поэтому будем ждать пока вода нормализуется и как только это произойдёт, сразу же сообщим об этом», — добавили в мэрии.

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