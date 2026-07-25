Эксперт рассказал, как мошенники крадут деньги и данные россиян

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия, с помощью которых крадут деньги и данные россиян, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Мошенники создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия и крадут с их помощью деньги и данные россиян», — сказал Щербаченко.
Эксперт отметил, что такие сайты обычно не вызывают подозрения: при попытке «забронировать» места на концерт или спектакль на экране появляется адрес и схема концертного зала, как при покупке настоящих билетов.
«Затем покупателя направляют на страницу оплаты, замаскированную под систему быстрых платежей, через этот ресурс злоумышленники и похищают деньги и данные», — добавил он.