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Эксперт рассказал, как мошенники крадут деньги и данные россиян

Щербаченко: мошенники продают билеты на несуществующие мероприятия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия, с помощью которых крадут деньги и данные россиян, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия и крадут с их помощью деньги и данные россиян», — сказал Щербаченко.

Эксперт отметил, что такие сайты обычно не вызывают подозрения: при попытке «забронировать» места на концерт или спектакль на экране появляется адрес и схема концертного зала, как при покупке настоящих билетов.

«Затем покупателя направляют на страницу оплаты, замаскированную под систему быстрых платежей, через этот ресурс злоумышленники и похищают деньги и данные», — добавил он.