В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы «по дешевке» — что нужно знать

«Приобретайте топливо исключительно на официальных автозаправочных станциях, имеющих разрешительную документацию. Избегайте сделок с частными лицами, предлагающими горючее “с рук” или по объявлениям в мессенджерах и соцсетях. Не переводите предоплату неизвестным лицам при покупке товаров через интернет. Если вам предлагают топливо или генератор по подозрительно низкой цене, лучше воздержаться от сделки», — рекомендуют правоохранители.