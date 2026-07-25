В Гусеве мужчина украл кошелек в магазине и потратил 8300 рублей

62-летний покупатель обронил кошелек с деньгами, а злоумышленник забрал находку и потратил часть суммы на себя. В Гусеве сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в краже кошелька в продуктовом магазине. 62-летний потерпевший обронил кошелек с деньгами и документами в торговой точке на улице Школьной. Подозреваемый подобрал находку и потратил часть суммы…