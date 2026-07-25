Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость канатного подъемника в Нижнем Новгороде выросла с 75 до 100 рублей

Сейчас подъемник работает в обычном режиме и открыт для всех.

Источник: Нижегородская правда

Проезд на кресельном подъемнике между площадью Сенной и набережной Гребного канала подорожал до 100 рублей в одну сторону. Раньше билет стоил 75 рублей. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Сейчас подъемник работает в обычном режиме и открыт для всех. Летом он работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Понедельник — выходной.

В праздники подъемник может работать дольше — до 20:00. Об изменениях в расписании будут сообщать в официальной группе спортивной школы во «ВКонтакте».

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что Дед Мороз-альпинист спас туристов из застрявших кабинок канатной дороги.