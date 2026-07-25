Стоимость канатного подъемника в Нижнем Новгороде выросла с 75 до 100 рублей

Проезд на кресельном подъемнике между площадью Сенной и набережной Гребного канала подорожал до 100 рублей в одну сторону. Раньше билет стоил 75 рублей. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Сейчас подъемник работает в обычном режиме и открыт для всех. Летом он работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Понедельник — выходной.
В праздники подъемник может работать дольше — до 20:00. Об изменениях в расписании будут сообщать в официальной группе спортивной школы во «ВКонтакте».
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