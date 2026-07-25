Многодетным семьям в Омской области расширили возможности траты соцвыплаты

Инициатива принадлежит губернатору Виталию Хоценко, одобрило нововведение Заксобрание. Документ существенно расширил перечень целей, на которые разрешено тратить эти деньги. Теперь сертификат можно будет направить на строительство или реконструкцию дома. Кроме того, средства разрешили тратить на подключение жилья к инженерным сетям: электричеству, газу, теплу и водоснабжению, водоотведение, и проведение ремонта.