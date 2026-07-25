Журналисты провели один день с известным следователем Владимиром

— С людьми всегда нужно общаться, — оставаясь в пустом кабинете до следующего стука в дверь, говорит Владимир Суров. — К каждому человеку следователь (тут полковник юстиции делает паузу и будто бы поправляет самого себя) — хороший следователь должен найти подход. Чтобы и свидетель рассказал правду, и подозреваемые сделали то же самое. Даже не для того, чтобы облегчить нашу работу. Просто так сам подозреваемый, а далее обвиняемый и подсудимый сможет получить снисхождение суда. А вообще, по правде говоря, когда человек ни в чем не признается и ничего не говорит, работать даже интереснее. Включается логика, ты постоянно крутишь в голове мысли, ищешь зацепки. Однажды мы выехали на банальное, казалось бы, происшествие — недавно вернувшийся с вахты рабочий пропал без вести. При себе у него было 140 тысяч рублей, поэтому мы подумали, что он мог просто где-то гулять. Тем более, что все его знакомые в один голос уверяли, что с парнем все в порядке, и он просто уехал в город к своей девушке. Однако меня настораживала одна деталь: он был очень привязан к матери и созванивался с ней каждый день. А тут — четыре дня молчания. Мы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и вскоре нашли первую зацепку — продавец местного магазина видела пропавшего в компании его друга юности. Но оказалось, что этот приятель очень стремительно уехал на заработки на Север. К чему такая срочность? На протяжении трех дней я разговаривал с его сожительницей и чувствовал, что она что-то знает, но пытается скрыть. Наконец она начала говорить. Призналась, что пропал коврик у входной двери в их дом, на территории которого позже было найдено зарытое тело пропавшего мужчины. Коврик лежал там всегда, а в тот момент почему-то исчез. Позже она рассказала, что в это же время во дворе появились многочисленные следы от протекторов. Оказалось, ее сожитель убил друга из зависти и закопал завернутое в коврик тело. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.