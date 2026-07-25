17 быков без документов задержали в Воронежской области

23 июля на трассе Р-298 в Семилукском районе инспекторы ДПС совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям досмотрели фургон. Внутри обнаружили 17 молодых бычков, у которых не было никаких ветеринарных документов. Также на животных отсутствовали ушные бирки. Из-за этого их нельзя было опознать или проверить состояние их здоровья.