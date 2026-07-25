Жители Красноярского края с начала года отдали мошенникам 1,4 млрд рублей

В Красноярском крае с начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 3 242 человека. Общий ущерб достиг 1,4 млрд рублей. Только за минувшую неделю у 98 жителей региона дистанционно похитили более 35 млн рублей. Чаще всего людей обманывали через фишинговые ссылки на интернет-магазины, звонки от лжесотрудников спецслужб и организаций, фейковые криптобиржи, а также сообщения от взломанных аккаунтов знакомых с просьбой одолжить деньги. По каждому такому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. Один из последних случаев произошел с 76-летним жителем Железногорска. В апреле ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, и попросила код из СМС якобы для перерасчета пенсии. Затем пенсионеру сообщили о «взломе Госуслуг», списании 1,2 млн рублей, уголовном деле за перевод денег и подключили к разговору лжесотрудников ФСБ и Центробанка. С апреля по июль мужчина под их диктовку снимал деньги со счетов, обменял 2 тысячи долларов, переводил средства через банкоматы, продал автомобиль и снял 2,5 млн рублей со счетов супруги. Наличные он передавал курьерам по паролю «Первомайский», получая поддельные расписки с печатью «ФСБ РФ». Так, восьмого июля мошенники отправили пенсионера в село Зеледеево на встречу с «юристом» и по видеосвязи приказали лечь на железнодорожные пути. Когда мужчина увидел приближающийся поезд и услышал смех в трубке, он понял, что его обманули. Общий ущерб составил 8,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Напомним, что ранее жителя Красноярского края задержали за присвоение 16 млн рублей у участников СВО.