Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области

Кроме того, безопасными для купания признаны пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе, Верхнее озеро в Семенове, озеро у Крутой горы в Богородске, Святое озеро в поселке Пушкино, Юрасовское озеро на Бору и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.