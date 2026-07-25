Журналистка Алена Блин призналась, что хотела бы взять интервью у Опры Уинфри

— Вообще, год у меня стартовал очень мощно, причем буквально с января. Это и «Выжить в Стамбуле», где я неожиданно даже для самой себя стала, кажется, одной из главных героинь сезона. И фильм «Равиоли Оли», который стал моим первым киноопытом. Причем фильм буквально начинается и заканчивается кадрами со мной: я первая, кто появляется на экране, потому что вся история начинается с того, что героиня приходит ко мне на интервью и рассказывает о своей любви. Потом я уже снялась в клипе Сереги, сейчас вот приняла участие в «Мастере игры». И это не последний проект в этом году… Больше всего я сейчас жду какого-то нового формата. Не люблю застой и стагнацию — мне постоянно хочется чего-то нового. И, кстати, хочется чего-то связанного с реалити тоже. Я бы вообще стала ведущей какого-нибудь реалити, но не просто ведущей, которая стоит и читает текст. Мне хотелось бы быть ведущей, которая влияет на игру и сама становится ее частью. Вот это было бы очень интересно.