Судебное производство по делу Лерчек возобновили после обращения прокуроров

«Меня, на самом деле, очень сильно поражает, что многие не верят, что моя сестра болеет раком, — сказал он. — Я, наверное, был бы очень гениальным сценаристом, если бы мы это все продумали. Люди, пожалуйста, не будьте обманутыми. Не верьте всему, что пишут в интернете».