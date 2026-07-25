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Режим беспилотной опасности повторно ввели в Нижегородской области 25 июля

Предупреждение от МЧС объявлено спустя несколько часов после ночной атаки БПЛА и снятия ограничений в аэропорту.

На территории Нижегородской области с 12:09 25 июля повторно введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Жителей региона призывают соблюдать спокойствие, а в случае необходимости звонить по номеру 112.

Напомним, это уже второе объявление угрозы за сутки. Как сообщалось ранее, в ночь на 25 июля в регионе уже действовал режим опасности атак БПЛА, в ходе которого дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. На фоне ночной угрозы также временно ограничивали работу международного аэропорта Нижнего Новгорода.

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