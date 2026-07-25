Режим беспилотной опасности повторно ввели в Нижегородской области 25 июля

На территории Нижегородской области с 12:09 25 июля повторно введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Жителей региона призывают соблюдать спокойствие, а в случае необходимости звонить по номеру 112.
Напомним, это уже второе объявление угрозы за сутки. Как сообщалось ранее, в ночь на 25 июля в регионе уже действовал режим опасности атак БПЛА, в ходе которого дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. На фоне ночной угрозы также временно ограничивали работу международного аэропорта Нижнего Новгорода.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше