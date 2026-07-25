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Глава МЧС назвал число выездов белорусских спасателей за день

Стало известно число выездов белорусских спасателей за день.

Источник: Комсомольская правда

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский назвал количество выездов белорусских спасателей за день. Соответствующее заявление он сделал на торжественном мероприятии в субботу, 25 июля 2026 года, по случаю Дня пожарной службы Беларуси.

— Еженедельно подразделения МЧС по всей стране выполняют более 8 тысяч выездов для оказания помощи людям, ликвидируют более 100 пожаров в течение недели, а это тысячи спасенных человеческих жизней и эвакуированных с мест чрезвычайных ситуаций людей, — приводит слова Синявского БелТА.

К слову, ранее мы писали о том, с какими словами обратился к белорусским спасателям президент Александр Лукашенко (тут про это).

Ранее мы писали о том, что почему суд запретил в Беларуси более 100 стикеров в Telegram (читать далее вот здесь).

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