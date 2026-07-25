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В Таганрогском заливе нашли следы, предположительно, нефтепродуктов

Камбулова: в Таганрогском заливе нашли следы вещества, похожего на нефтепродукты.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. Следы вещества, похожего на нефтепродукты, снова обнаружили на побережье Таганрогского залива в Ростовской области, загрязнение устранено, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Как она информировала ранее, через несколько дней после атаки БПЛА на мазутный терминал, в районе Богудонии (район на берегу Таганрогского залива) были обнаружены следы вещества, похожего на нефтепродукты. Специалисты отобрали пробы воды, почвы и самого вещества для исследований.

«Продолжаем держать на контроле ситуацию с возможными выбросами нефтепродуктов на побережье Таганрогского залива. В районе Богудонии при совместном обследовании снова были обнаружены следы вещества, похожего на нефтепродукты», — написала она на платформе «Макс». Загрязнение оперативно устранено, уточнила глава.

Она добавила, что ежедневный мониторинг акватории и береговой линии продолжается: городской штаб и волонтеры проводят осмотр побережья дважды в день, мониторинг состояния берега и качества воды ведется непрерывно.

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