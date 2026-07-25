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В Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской

Участок улицы Гражданской перекроют из-за модернизации теплосетей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на неделю перекроют участок возле дома № 2 по улице Гражданской. Дело в том, что специалисты будут проводить здесь работы по модернизации магистральных теплосетей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

— Движение общественного транспорта на данном участке улично-дорожной сети отсутствует, автомобилисты смогут объехать по близлежащим улицам, — пояснили в мэрии.

Ограничения будут действовать с 18 по 25 августа. Отмечается, что на месте перекрытия установят соответствующие указатели и дорожные знаки. После завершения всех работ специалисты восстановят элементы благоустройства.

Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свой маршрут с учетом всех перекрытий.

Напомним, что из-за ремонта путей на улице Блюхера, четыре трамвая временно поменяют свои схемы движения. Изменения коснутся маршрутов 4, 5, 12 и 18.