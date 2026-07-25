Жители Кубани пожаловались на сбои в работе Wildberries

Представители бизнеса отмечают, что даже минимальная компенсация не позволит полностью покрыть понесенные расходы. По словам председателя комитета по развитию предпринимательства на цифровых платформах краснодарского отделения «Опоры России» Марии Байдалы, многие продавцы работают с заемными средствами и имеют обязательства перед банками, а также сталкиваются с необходимостью уплаты налогов в конце июля. В предпринимательском сообществе предупреждают, что отсутствие поддержки может привести к росту задолженности и дополнительной нагрузке на малый бизнес.