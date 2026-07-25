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Пожилой железногорец отдал мошенникам 8,5 млн рублей под расписки «от ФСБ»

Житель Красноярского края отдал мошенникам 8,5 млн рублей.

Житель Красноярского края отдал мошенникам 8,5 млн рублей.

В прокуратуре рассказали, что 76-летнему жителю Железногорска в апреле позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и попросила код из СМС для «перерасчета пенсии». Через пять минут поступил новый звонок — женщина сообщила, что личный кабинет пенсионера на «Госуслугах» взломан и со счетов списано 1,2 млн рублей.

Далее в дело вступил «сотрудник ФСБ», заявивший об уголовном деле за перевод денег на Украину, и «представитель Центробанка». С апреля по июль пенсионер под их руководством снимал наличные со счетов, обменял 2 тыс. долларов, переводил деньги через банкоматы, продал автомобиль и снял 2,5 млн рублей со счетов супруги.

«Наличные он передавал курьерам по паролю “Первомайский”, получая фальшивые расписки с печатью “ФСБ РФ”. Кульминация наступила 8 июля. Мошенник отправил пенсионера в село Зеледеево для встречи с “юристом”. По видеосвязи он приказал жертве лечь на железнодорожные пути. Увидев приближающийся поезд и услышав смех в трубке, пенсионер осознал правду. На его вопрос “Ты мошенник?” последовало: “Да! Швец уехал отдыхать на твои деньги, а я купил новый автомобиль”, — рассказали в прокуратуре.

Пострадавший признается, что знал о мошенничествах из телевизора и бесед с участковым. Но злоумышленники назвали имена его детей и внуков и запугивали ответственностью близких. Общая сумма ущерба составила 8,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

В прокуратуре отметили, что всего с начала года мошенникам удалось обмануть 3242 жителей края. Причинённый ущерб составил 1,4 млрд рублей.