Пожилой железногорец отдал мошенникам 8,5 млн рублей под расписки «от ФСБ»

«Наличные он передавал курьерам по паролю “Первомайский”, получая фальшивые расписки с печатью “ФСБ РФ”. Кульминация наступила 8 июля. Мошенник отправил пенсионера в село Зеледеево для встречи с “юристом”. По видеосвязи он приказал жертве лечь на железнодорожные пути. Увидев приближающийся поезд и услышав смех в трубке, пенсионер осознал правду. На его вопрос “Ты мошенник?” последовало: “Да! Швец уехал отдыхать на твои деньги, а я купил новый автомобиль”, — рассказали в прокуратуре.