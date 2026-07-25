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В Волгограде в Царицынской опере поменяют кресла

Волгоградский театр обновляет зрительный зал к новому сезону.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский театр «Царицынская опера» готовится к бновлению. В зрительном зале меняют все кресла — от старых избавляются, новые уже в пути. Первая партия современной мебели прибыла в театр, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Работы планируют завершить до конца августа. 23-й сезон зрители встретят в полностью обновленном, комфортном зале. Руководство театра подошло к выбору кресел с душой: обивают их велюром глубокого зеленого цвета. Каркас делают из натурального дуба и бука. Так в зале сохранят историческую атмосферу, но добавят современного комфорта.

Напомним, это не первое обновление театра. Ранее на сцене установили новый занавес с современным раздвижным механизмом. Техническую модернизацию провели на федеральные деньги.