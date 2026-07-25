В Волгограде в Царицынской опере поменяют кресла

Работы планируют завершить до конца августа. 23-й сезон зрители встретят в полностью обновленном, комфортном зале. Руководство театра подошло к выбору кресел с душой: обивают их велюром глубокого зеленого цвета. Каркас делают из натурального дуба и бука. Так в зале сохранят историческую атмосферу, но добавят современного комфорта.