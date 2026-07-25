В Красноармейском районе Волгограда установили новый пункт приема одежды

Экобокс для приема одежды и текстиля установили на бульваре Энгельса в Красноармейском районе Волгограда в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Сеть экобоксов устанавливается по проекту «ВещиТут». Туда можно сдать женскую, мужскую и детскую одежду, постельное белье, полотенца, шторы, другой домашний текстиль и игрушки. После сортировки текстиль в хорошем состоянии направляется в помощь малоимущим семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а вещи с дефектами — в приюты для животных и на переработку в Иваново. Из регенерированного волокна будут делать, в том числе, утеплители, которые применяют в строительстве, а также хозяйственные перчатки.
Ранее такой экобокс был установлен на улице Краснознаменской в Центральном районе города, а до конца лета еще один появится в Советском районе. Всего в Волгоградской области установлено уже 14 боксов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.