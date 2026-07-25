В Красноармейском районе Волгограда установили новый пункт приема одежды

Сеть экобоксов устанавливается по проекту «ВещиТут». Туда можно сдать женскую, мужскую и детскую одежду, постельное белье, полотенца, шторы, другой домашний текстиль и игрушки. После сортировки текстиль в хорошем состоянии направляется в помощь малоимущим семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а вещи с дефектами — в приюты для животных и на переработку в Иваново. Из регенерированного волокна будут делать, в том числе, утеплители, которые применяют в строительстве, а также хозяйственные перчатки.