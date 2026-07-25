В Ленобласти участники турклуба совершили поход по гряде Вярямянселькя

Участники «ТурКлуб47» преодолели маршрут протяженностью более 11 км по гряде Вярямянселькя в Ленинградской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в многофункциональном центре «Молодежный».
Поход начался с экскурсии, в ходе которой участникам рассказали об истории памятника природы регионального значения, особенностях формирования гряды, растениях и птицах, встречающихся на этой территории. Каждый участник отвечал за определенное направление: организацию движения, безопасность, обустройство стоянки или сохранение воспоминаний о путешествии. Примерно в середине маршрута туристы остановились на живописной поляне и разбили там лагерь.
После отдыха группа направилась к заброшенной гидроэлектростанции. Там участники сделали фотографии и отдохнули у воды. Также там было организовано практическое занятие по оказанию первой помощи. Участники повторили порядок действий в экстренных ситуациях и отработали навыки, которые могут потребоваться во время походов и другого активного отдыха.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.