В Ленобласти участники турклуба совершили поход по гряде Вярямянселькя

После отдыха группа направилась к заброшенной гидроэлектростанции. Там участники сделали фотографии и отдохнули у воды. Также там было организовано практическое занятие по оказанию первой помощи. Участники повторили порядок действий в экстренных ситуациях и отработали навыки, которые могут потребоваться во время походов и другого активного отдыха.