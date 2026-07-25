В Татарстане улучшили связь для рыбаков и жителей пригорода

Специалисты расширили покрытие сети 4G в прибрежных зонах реки Меши в Республике Татарстан, что отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Связь стала стабильнее на территории и в окрестностях деревни Кзыл‑Иль, коттеджного поселка «Красная Поляна» в Лаишевском районе, а также «Мешинские усадьбы» в Пестречинском.
Отмечается, что летом нагрузка на инфраструктуру связи там традиционно вырастает, когда к местных жителей добавляются дачники, рыбаки и отдыхающие. Учитывая сезонность, инженеры оператора подготовили сеть с необходимым запасом емкости, в том числе для автомобилистов, пользующихся оживленными федеральными трассами М‑7 и М‑12.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.