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В Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым

В театре «Особняк» состоялась церемония прощания с актером и основателем театра Дмитрием Поднозовым. Проститься с ним пришли родные, друзья и коллеги.

Источник: РИА "Новости"

25 июля в театре «Особняк» прошла траурная церемония прощания с актером и основателем театра Дмитрием Поднозовым, известным также по сериалу «Тайны следствия». Об этом сообщает «МК в Питере».

На церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги артиста. У представителей ближайшего круга на руках были красные траурные повязки.

По решению семьи и ее представителей фото и видеосъемку внутри театра запретили. Представителей СМИ на церемонию не допустили. Посетителей, не входивших в число близких, приглашали в помещение лишь на несколько минут.

Возле театра было немного цветов. Прощание проходило в узком кругу, без съемки. Гроб с Дмитрием Поднозовым оставался закрытым.