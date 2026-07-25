В Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым

25 июля в театре «Особняк» прошла траурная церемония прощания с актером и основателем театра Дмитрием Поднозовым, известным также по сериалу «Тайны следствия». Об этом сообщает «МК в Питере».
На церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги артиста. У представителей ближайшего круга на руках были красные траурные повязки.
По решению семьи и ее представителей фото и видеосъемку внутри театра запретили. Представителей СМИ на церемонию не допустили. Посетителей, не входивших в число близких, приглашали в помещение лишь на несколько минут.
Возле театра было немного цветов. Прощание проходило в узком кругу, без съемки. Гроб с Дмитрием Поднозовым оставался закрытым.