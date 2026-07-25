Умер выдающийся уролог Башкирии Герман Коржавин

«Именно им впервые в республике были выполнены органосохраняющие операции при опухолях почки и позадилонная аденомэктомия. Он виртуозно выполнял сложнейшие вмешательства не только в урологии, но и в смежных областях. В конце 90-х годов Герман Витальевич участвовал в операциях по трансплантации почек — в то время это были по-настоящему передовые методы», — поделился воспоминаниями руководитель ведомства.