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Умер выдающийся уролог Башкирии Герман Коржавин

Сердце ученого-медика остановилось 24 июля.

Источник: Предоставлено Айратом Рахматуллиным | Пресс-служба Минздрава РБ

Ушел из жизни Герман Витальевич Коржавин — врач, ученый, один из выдающихся хирургов урологов, чье имя навсегда вписано в историю медицины Башкирии. По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, Герман Витальевич был новатором, не боявшимся брать на себя ответственность за самые сложные решения.

«Именно им впервые в республике были выполнены органосохраняющие операции при опухолях почки и позадилонная аденомэктомия. Он виртуозно выполнял сложнейшие вмешательства не только в урологии, но и в смежных областях. В конце 90-х годов Герман Витальевич участвовал в операциях по трансплантации почек — в то время это были по-настоящему передовые методы», — поделился воспоминаниями руководитель ведомства.

Герман Коржавин также преподавал в БГМУ. Сегодня его дело в урологии продолжают его ученики, спасая жизни и развивая урологическую службу региона.

ИА «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким врача.