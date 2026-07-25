В Красноармейском районе Кубани открылся новый кадровый центр

Новый кадровый центр начал работу в Красноармейском районе Краснодарского края по нацпроекту «Кадры». Это 21-й по счету обновленный офис службы занятости, который открылся в регионе по проекту комплексной модернизации, сообщили в министерстве труда и социального развития Кубани.
В центре внедрены новые подходы к организации работы, оказанию мер поддержки и решению запросов клиентов. Граждане могут получить индивидуальную консультацию карьерного или кадрового консультанта, принять участие в групповых тренингах или мастер-классах, воспользоваться цифровыми сервисами.
«Работодателям в кадровом центре помогают комплексно, в том числе в подборе сотрудников необходимой квалификации. Сегодня в Красноармейском районе доступно более 1000 вакансий с заработной платой до 200 тысяч рублей», — рассказали в районном кадровом центре.
Сервисы и меры поддержки — бесплатны. Узнать подробнее обо всех возможностях можно на портале или при личном визите в кадровые центры Краснодарского края.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.