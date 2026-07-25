В Раменском округе Подмосковья пройдет фестиваль «Гжель собирает друзей»

Фестиваль «Гжель собирает друзей» пройдет в Ландшафтном парке «Гжель» в Раменском округе Подмосковья 25 июля, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Старт фестиваля — в 14:00. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. В рамках мероприятия пройдут показы дизайнерских коллекций с народными мотивами. Любителям прикладного искусства предложат мастер‑классы от профессиональных художников из Ликино‑Дулева, Жостова и Федоскина. Также будет работать школа керамики Сергея Акентьева. Для детей подготовлена интерактивная программа «Сказочная гжель».
Музыкальную атмосферу фестиваля обеспечат коллективы Раменского округа и Бронниц. На сцене выступят известные артисты: заслуженный артист Республики Ингушетии Андрей Толстяков, заслуженный артист Крыма Сергей Кондратюк и финалист шоу «Голос 60+» Александр Рожников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.