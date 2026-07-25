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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Советского и Железнодорожного районов города после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Советского и Железнодорожного районов города после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

По его словам, решение принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пострадавших районах организуют работу оперативного штаба и комиссий по оценке ущерба. Специалисты проведут поквартирный обход, зафиксируют повреждения и примут заявления от жителей на оказание материальной помощи.

Кроме того, коммунальным службам поручено помочь в восстановлении подачи жилищно-коммунальных услуг в поврежденных домах.

Как сообщил господин Скрябин, все возгорания, возникшие в результате падения обломков беспилотников, ликвидированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее власти региона сообщали, что в результате ночной атаки обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся многоэтажные здания, коммерческие объекты и складские помещения. По последним данным, ранения получили пять человек.

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