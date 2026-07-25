Крымский мост открыт

Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа. В субботу первое ограничение ввели в 12:14 на 50 минут. Повторно мост закрыли в 13:23.