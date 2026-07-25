Казанцам разрешили опоздать на работу при ракетной или беспилотной опасности

В администрации подтвердили, что угроза атаки — уважительная причина для задержки на пути к месту работы. Это относится к случаям, когда человеку необходимо оставаться в безопасном месте вплоть до официального снятия режима опасности. Работодатель не вправе применять к такому сотруднику дисциплинарные меры. Если взыскание всё же было наложено, специалисты советуют обратиться в Государственную инспекцию труда для защиты своих трудовых прав.