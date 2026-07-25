Казанцам разрешили опоздать на работу при ракетной или беспилотной опасности

Администрация Казани дала разъяснения по вопросу опозданий на работу в условиях ракетной или беспилотной опасности. Ответ появился в городском чате мэрии после того, как с соответствующим вопросом обратилась одна из жительниц.
В администрации подтвердили, что угроза атаки — уважительная причина для задержки на пути к месту работы. Это относится к случаям, когда человеку необходимо оставаться в безопасном месте вплоть до официального снятия режима опасности. Работодатель не вправе применять к такому сотруднику дисциплинарные меры. Если взыскание всё же было наложено, специалисты советуют обратиться в Государственную инспекцию труда для защиты своих трудовых прав.
Кроме того, в мэрии напомнили, как следует действовать при поступлении сигнала «Внимание всем!». Нужно незамедлительно пройти в укрытие либо в помещение, где нет окон. Данные об отмене режима опасности публикуются в официальных источниках. Важно отслеживать эти сообщения и не покидать безопасное место до получения разрешающего сигнала.
Представителям работодателей в администрации рекомендуют проявлять понимание в подобных обстоятельствах и не настаивать на присутствии сотрудников на рабочем месте, пока действуют режимы опасности.
При возникновении разногласий работники могут рассчитывать на содействие трудовых инспекций в отстаивании своих прав.