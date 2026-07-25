Астрофизик Сазонов: наука возможно никогда не узнает, что находится в черной дыре

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ученые не знают, что находится внутри черной дыры, и, возможно, наука никогда не сможет туда проникнуть. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики Института космических исследований РАН, профессор РАН Сергей Сазонов.
«К сожалению, [наука] не знает и, согласно современным представлениям, может быть, никогда и не узнает. Потому что оттуда ничего не может выйти, даже свет. Может быть, это ограниченность нашего текущего знания. Может быть, будущие поколения ученых разберутся и поймут, как исследовать внутренность черной дыры, но пока это невозможно», — сказал Сазонов.
По его словам, довольно много ученых в мире занимается изучением черных дыр, как звездной массы, так и сверхмассивных, но на самом деле все, что они изучают с помощью наблюдений, это то, что происходит снаружи.
«Или как она гравитационно действует на окружающий мир, или как засасывает в себя окружающее вещество, и при этом выделяется энергия. Но это выделение энергии происходит за горизонтом событий. Внутренность черной дыры — нет, к сожалению, мы ее не видим», — отметил ученый.