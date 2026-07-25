Астрофизик Сазонов: наука возможно никогда не узнает, что находится в черной дыре

«К сожалению, [наука] не знает и, согласно современным представлениям, может быть, никогда и не узнает. Потому что оттуда ничего не может выйти, даже свет. Может быть, это ограниченность нашего текущего знания. Может быть, будущие поколения ученых разберутся и поймут, как исследовать внутренность черной дыры, но пока это невозможно», — сказал Сазонов.