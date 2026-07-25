В Ленобласти начал работу комплекс по сборке и хранению автокомпонентов

«В сегодняшних условиях, когда нас пытаются ограничивать санкциями и вмешиваться в логистику, такие комплексы становятся серьезной базой для дальнейшего развития отечественного автопрома. Мы и дальше будем поддерживать тех, кто работает на экономику страны и Ленинградской области», — отметил Александр Дрозденко.