В Ленобласти начал работу комплекс по сборке и хранению автокомпонентов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в открытии нового производственно-складского комплекса управляющей компании «Карвиль» в Красном Бору Тосненского района. Работа по поддержке предпринимателей ведется в регионе в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти.
Проект реализован в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ленинградской области и ООО «Элис», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.
Комплекс площадью 60 тыс. кв. м позволит создать более 500 рабочих мест. Там будут хранить и собирать автомобильные компоненты — стартеры, генераторы, вентиляторы охлаждения и их управляющие блоки. Управляющая компания «Карвиль» обеспечит поставки более 30 тыс. наименований автозапчастей и автокомпонентов по всей России.
«В сегодняшних условиях, когда нас пытаются ограничивать санкциями и вмешиваться в логистику, такие комплексы становятся серьезной базой для дальнейшего развития отечественного автопрома. Мы и дальше будем поддерживать тех, кто работает на экономику страны и Ленинградской области», — отметил Александр Дрозденко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.