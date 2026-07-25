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Калининградские браконьеры за полгода настреляли дичи на 1 млн рублей

За незаконную охоту возбуждено одно уголовное дело.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в первом полугодии 2026 года выявленный ущерб от незаконной охоты составил 1 млн рублей. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минприроды.

Всего за шесть месяцев инспекторами охотнадзора было возбуждено и рассмотрено 87 административных дел. По одному случаю браконьерства в правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

У злоумышленников изъяты одно гладкоствольное охотничье ружьё и один экземпляр пневматического оружия. Также у браконьеров отобрали 14 запрещенных самоловов (петель).

В Краснознаменске начинают судить браконьера, который застрелил четырёх косуль.