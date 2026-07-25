Калининградские браконьеры за полгода настреляли дичи на 1 млн рублей

Всего за шесть месяцев инспекторами охотнадзора было возбуждено и рассмотрено 87 административных дел. По одному случаю браконьерства в правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».