У омской «Тепловой компании» официально сменился руководитель

Ранее он руководил предприятием с приставкой «исполняющий обязанности». Это произошло после того, как пост гендиректора покинул Владимир Дмитриев. Как сообщили в мэрии, а «Тепловая компания» на 100% является муниципальной", решение об отставке Дмитриева принял Совет директоров. Таким образом в статусе и.о. Храмых пробыл меньше двух недель.