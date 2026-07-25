В Адыгее до конца года появится новая амбулатория в хуторе Игнатьевском

Всего в прошлом году в Адыгее было построено 7 врачебных амбулаторий. В этом году в планах построить 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и одну амбулаторию. Также будут капитально отремонтированы три поликлиники и ФАП в хуторе Дукмасов.