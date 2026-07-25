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В Адыгее до конца года появится новая амбулатория в хуторе Игнатьевском

Сдать объект в эксплуатацию планируют в ноябре этого года.

Источник: Национальные проекты России

Новую врачебную амбулаторию откроют до конца этого года в хуторе Игнатьевском Кошехабльского района Адыгеи. Медучреждение возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении главы республики по реализации национальных проектов.

В настоящий момент строительство амбулатории вышло на очередной важный этап. Рабочие уже полностью возвели наружные стены и внутренние перегородки здания, завершили монтаж септика и наружных сетей водоснабжения. В ближайшее время строители приступят к укладке плит перекрытия. Сдать готовый социальный объект в эксплуатацию планируется в ноябре этого года.

Всего в прошлом году в Адыгее было построено 7 врачебных амбулаторий. В этом году в планах построить 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и одну амбулаторию. Также будут капитально отремонтированы три поликлиники и ФАП в хуторе Дукмасов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.